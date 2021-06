Covid, in Italia primi 2 trapianti al mondo da donatori positivi a negativi

Sono stati eseguiti in Italia i primi due trapianti al mondo da donatori deceduti positivi al coronavirus Sars-CoV-2 su riceventi negativi e privi di anticorpi anti-Covid. In entrambi i casi i pazienti hanno ricevuto un nuovo cuore e nessuno dei due ha contratto Covid-19 dopo il trapianto. Lo rende noto il Centro nazionale trapianti (Cnt), riferendo che il primo intervento è stato effettuato a fine aprile scorso al Policlinico Sant'Orsola di Bologna su un uomo di 64 anni, mentre il secondo a metà maggio all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma su un ragazzo di 15 anni.

I due riceventi, affetti da cardiopatie severe, erano in lista d'attesa urgente nazionale e hanno ottenuto l'organo grazie a una deroga concessa dal Centro nazionale trapianti ai due ospedali rispetto al programma sperimentale del Cnt: il protocollo attualmente in vigore, infatti, consente di effettuare trapianti di organi salvavita provenienti da donatori risultati positivi al coronavirus e deceduti per altre cause, ma solo su riceventi positivi al momento del trapianto o già immunizzati per malattia pregressa o per vaccinazione.

"Nei casi trattati al Sant'Orsola e al Bambino Gesù, la gravità delle condizioni cliniche dei pazienti ha spinto le équipe mediche dei due centri a chiederci l'autorizzazione al trapianto anche se i riceventi erano privi di anticorpi", spiega il direttore del Cnt, Massimo Cardillo. "Abbiamo attivato immediatamente le procedure di sorveglianza infettivologica e abbiamo valutato per entrambi i pazienti che il rischio di morte o di evoluzione di gravi patologie connesse al mantenimento in lista di attesa fosse superiore all'eventuale trasmissione di patologia dal donatore. Il decorso post-trapianto ci ha dato ragione e i riceventi ora stanno bene e sono tornati a casa".

Dall'attivazione, nel dicembre scorso, del protocollo sperimentale, il primo a livello internazionale di questo tipo, sono stati realizzati 19 trapianti da donatori con Sars-CoV-2. A parte i due trapianti di cuore del Sant'Orsola e del Bambino Gesù - riferisce il Cnt in una nota - gli altri 17 interventi hanno riguardato il fegato e sono stati effettuati esclusivamente su pazienti che avevano già avuto Covid-19, nessuno dei quali ha subito una reinfezione dopo aver ricevuto il nuovo organo.

Sono 8 gli ospedali che hanno partecipato finora al programma sperimentale: la maggior parte degli interventi (8) è stata realizzata dal Centro trapianti di fegato dell'ospedale Molinette di Torino, mentre gli altri sono stati eseguiti all'Ismett di Palermo, al Sant'Orsola di Bologna, all'ospedale Niguarda di Milano, al Policlinico di Bari e a Roma presso il San Camillo, il Policlinico Tor Vergata e il Bambino Gesù. Sono 16, invece, gli ospedali dove sono state effettuate le donazioni di organi, con il supporto di 8 coordinamenti regionali della Rete nazionale trapianti: 5 in Piemonte (Alessandria, Cuneo, Domodossola, Torino, Novara), 3 in Toscana (Empoli, Massa e Pistoia), 2 in Lombardia (Brescia e Lecco), 2 in Puglia (Bari e Lecce) e uno per regione in Abruzzo (Teramo), Lazio (Roma Bambino Gesù) Liguria (Genova) e Sicilia (Catania).