Covid oggi Russia, nuovo record di morti

Nuovo record di morti in Russia per covid secondo i dati del bollettino di oggi, 3 novembre 2021. Le autorità sanitarie hanno annunciato il decesso di 1.189 pazienti con il Covid nelle ultime 24 ore, ritoccando il precedente record negativo toccato ieri. Nel Paese si contano anche 40.443 nuovi contagi, per un totale di oltre 8,6 milioni, mentre le vittime ufficiali sono 242.060. Il numero maggiore di casi, 6.827, è stato registrato a Mosca, seguita dai 3.269 di San Pietroburgo.