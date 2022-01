Covid, in settimana incontro Abi-sindacati su nuove misure

Questa mattina vertice tra i 5 segretari generali per fare il punto sulle richieste da avanzare sul tavolo. I temi più importanti sono quelli del controllo del green pass per l'ingresso nelle filiali e della fornitura di mascherine ai dipendenti

L'incontro tra l'Associazione bancaria italiana e i sindacati di categoria sui temi legati alle nuove misure anti-Covid varate dal governo, tra cui quello dei controlli del green pass per l'accesso nelle filiali e quello della fornitura di mascherine ai lavoratori, si terrà nel corso di questa settimana, ma la data ancora non è stata fissata. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti sindacali al termine dell'incontro, avvenuto questa mattina in videoconferenza, tra i cinque segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, durante il quale è stato fatto il punto sulle proposte da avanzare all'Abi.