In un mese, "dal 14 ottobre al 14 novembre, si sono ammalati 2.734 operatori sanitari". A lanciare l'allarme è il sindacato infermieri. La media è di 90 professionisti della salute che si stanno ammalando ogni giorno. In Campania, Lombardia e Piemonte, in particolare, i ricoveri nei reparti Covid sono ripresi in modo preoccupante e meritano di essere decisamente monitorati.