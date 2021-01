Covid, in Usa più morti che durante Seconda guerra mondiale

(Adnkronos)

Il numero dei morti per Covid-19 negli Stati Uniti ha superato il bilancio delle vittime registrate dal Paese durante la seconda guerra mondiale. Secondo il database aggiornato della Johns Hopkins University, negli Usa hanno perso la vita finora 406.001 persone per complicanze dovute al coronavirus, mentre il numero ufficiale delle vittime dell'ultimo conflitto mondiale è stato 405.399.

La gravità della situazione è stata evidenziata ieri anche dal presidente Joe Biden nel suo discorso di insediamento. "Abbiamo bisogno di tutte le nostre forze per perseverare in questo buio inverno. Stiamo entrando in quello che potrebbe essere la fase più dura e mortale del virus", ha dichiarato.