Covid India e gli aiuti dall'Italia, il punto con dottor Raviolo

Il Covid in India, alle prese con la variante indiana, e gli aiuti dall'Italia. Di questo parla il dottor Mario Raviolo, capo della missione italiana in India del servizio Maxi Emergenze della Protezione Civile della Regione Piemonte, in un'intervista a TFnews.it. L’attività è coordinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa- Comando Operativo Vertice Interforze.