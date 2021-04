Covid India, nuovo record di contagi in 24 ore

Più di 346.000 nuove infezioni e altri 2.624 decessi: quasi un milione di casi in 3 giorni

E' sempre più preoccupante la situazione in India a causa della nuova ondata di contagi da coronavirus. Il gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi persone, segnala l'ennesimo record di nuovi casi confermati nell'arco di 24 ore: secondo il ministero della Salute, come riporta il Times of India, sono ben 346.786 e si sono registrati altri 2.624 decessi. Si tratta, sottolinea Ndtv, del bollettino delle vittime più triste mai comunicato dallo scorso anno.

Dall'inizio della pandemia, nel Paese - con un sistema sanitario a corto di posti letto in ospedale e di ossigeno - si contano almeno 16.610.481 contagi con 189.544 morti. I casi attivi sono 2.552.940. Ieri le autorità sanitarie indiane avevano segnalato 332.730 contagi, mentre due giorni fa avevano dato notizia di poco meno di 315.000 casi accertati.