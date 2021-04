Covid India, nuovo record: quasi 300mila contagi in un giorno

In India si è registrato un record di quasi 300mila nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, come riferisce il ministero della Salute di Nuova Delhi. Viene così aggiornato a 15.616.130 il totale delle persone contagiate dal Covid nel Paese, 295.041 in più rispetto al giorno precedente. Sono invece 2.023 le persone che hanno perso la vita per complicanze nell'ultima giornata, aggiornando a 182.553 il totale delle vittime.

Il governo ha comunque escluso un lockdown nazionale, riservando la misura per la capitale Nuova Delhi fino al 26 aprile. Finora in India sono state somministrate oltre 130 milioni di dosi di vaccino.