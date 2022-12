Il governo indiano ha autorizzato per i maggiorenni l'uso di un vaccino nasale contro il coronavirus mentre il Paese è in stato di allerta per il rischio di nuove varianti provenienti dalla Cina. Il nuovo vaccino, Incovacc, è stato sviluppato dalla Bharat Biotech International. Come riporta Prasar Bharati News Services and Digital Platform, ''i vaccini nasali sono attualmente disponibili solo negli ospedali privati''.