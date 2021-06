Covid India oggi, 100mila contagi in 24 ore

Covid India e contagi, sono stati oltre 100mila nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute di Nuova Delhi, sottolineando che si tratta del numero più basso di contagi da 61 giorni. A questo dato si aggiungono 2.427 decessi per complicanze legate al Covid-19 nell'ultima giornata. Per il 25esimo giorno consecutivo il numero dei guariti ha superato quello dei nuovi contagiati, scrive il Times of India.

Mentre si attende il discorso alla nazione che il primo ministro indiano Narendra Modi terrà alle 17 (ora locale), le autorità hanno iniziato ad allentare le misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. A partire da oggi, infatti, viene concessa maggiore libertà di movimento e di apertura per le attività commerciali. Anche lo stato occidentale del Maharashtra, il più ricco dell'India ma anche il maggiormente colpito dalla seconda ondata della pandemia, allenterà da oggi le rigide misure di lockdown imposte ad aprile.