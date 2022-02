Covid India oggi, superati i 500mila morti

Sono più di 500mila le persone che in India hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, anche se secondo alcune fonti questa soglia era stata già superata lo scorso anno, benché dati ufficiali ignorino alcuni decessi soprattutto nell'entroterra. L'India è il terzo Paese al mondo per numero di morti riconducibili al Covid-19 dopo Stati Uniti e Brasile.

Sempre secondo dati ufficiali, dallo scoppio della pandemia sono stati registrati in India 41,95 milioni di contagi, ovvero il numero più alto al mondo dopo gli Stati Uniti. Sono invece 500.055 i morti, tra cui 1.072 nelle ultime 24 ore, come riferito dal ministero della Sanità. Ben 335 di questi decessi sono avvenuti nello stato meridionale del Kerala.