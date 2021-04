Covid India, quasi 97mila nuovi casi in 24 ore

L'India segnala nelle ultime 24 ore 96.982 nuovi casi di Covid-19 e 446 decessi, che portano il totale a 12.686.049 contagi con 165.547 morti dall'inizio della pandemia. Lo riporta il Times of India. A Nuova Delhi, dove si sono registrati 3.548 casi confermati degli oltre 96.000, è stato decretato il coprifuoco dalle 22 alle 5 dopo l'aumento dei contagi. Le misure, ha riportato l'agenzia Ani, resteranno in vigore fino al 30 aprile. E' il quarto giorno consecutivo, sottolinea il Times of India, che a Nuova Delhi vengono accertati più di 3.500 nuovi casi di Covid-19.

Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, sono 788.223 i casi attivi e 11.732.279 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus. Lo stato di Maharashtra, quello di Mumbai, resta il più colpito con 47.288 contagi dei 96.982 nuovi casi, scrive The Indian Express. Per giovedì, secondo l'agenzia Pti, è prevista una riunione del premier Narendra Modi con i vertici dei vari stati per discutere della situazione nel Paese e della campagna vaccinale. L'India è il terzo Paese al mondo, dopo Stati Uniti e Brasile, per numero di contagi. Ieri nel gigante asiatico sono stati registrati 103.558 contagi da coronavirus.