Covid, India secondo Paese più colpito: superato il Brasile

In India è stato segnalato un nuovo record di contagiati dal coronavirus, 168.912 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Sanità di Nuova Delhi, portando così l'India a superare il Brasile come Paese con il maggiori numero di casi di Covid-19 nel mondo. Sono infatti 13.527.717 le persone contagiate dal coronavirus in India, contro i 13.482.023 in Brasile, come si legge sul Times of India.

Sono invece 904 le persone che hanno perso la vita in India nelle ultime 24 ore, aggiornando a 170.179 il totale delle vittime della pandemia nel Paese.