Covid India, verso i 30 milioni di contagi totali

Oltre 67mila casi registrati in 24 ore

E' salito a 29.700.313 il totale delle persone contagiate in India a causa del Covid-19, 67.208 solo nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Nuova Delhi, sottolineando che 2.330 persone hanno perso la vita nell'ultima giornata per complicanze riconducibili al coronavirus. Sale così a 381.903 il bilancio totale delle vittime post Covid in India.

Nel Paese asiatico si conferma comunque una tendenza alla riduzione del tasso di contagio. Oggi è il decimo giorno consecutivo con meno di 100mila casi confermati nel Paese e dopo i picchi degli oltre 400mila contagi al giorno ad aprile e maggio.