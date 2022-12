Covid, infettivologi: "In Cina 'zuppa Omicron', può evolvere in nuove varianti"

"Oggi in Occidente la situazione Covid è completamente differente rispetto a tre anni fa. Ma quello che sta accadendo in Cina impone prudenza visto l'altissimo numero di contagi. Quindi credo sia utile fare i tamponi ai passeggeri provenienti dalla Cina ma soprattutto è importante sequenziare e capire se stanno circolando nuove varianti. Questo virus ci ha sempre sorpreso quindi non va sottovalutato: in Cina c'è una 'zuppa di Omicron' con tante sottovarianti. Quindi è chiaro che serve fare una sorveglianza virologica su questa nuova situazione che può evolvere in nuove varianti. Servirebbe però un lavoro coordinato di tutta l'Europa sul fronte Cina". Così all’Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma e presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit).