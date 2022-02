Covid Inghilterra, Johnson: "Stop autoisolamento per positivi entro fine mese"

Niente più autoisolamento entro fine mese per coloro che contraggono il coronavirus in Inghilterra. E' la previsione del primo ministro britannico Boris Johnson, che incontrando i deputati ha detto: ''Se continua il trend incoraggiante dei dati a cui stiamo assistendo, prevedo che saremo in grado di togliere le ultime restrizioni, compreso l'obbligo di autoisolamento se risulti positivo al test, con un mese di anticipo''. Le normative per contenere la diffusione del Covid-19 in Inghilterra attualmente in vigore dovrebbero scadere il 24 marzo.