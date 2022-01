Covid Irlanda, via le restrizioni e stop al green pass

Come la vicina Inghilterra, il Paese ha cancellato gran parte delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione della variante Omicron

L'Irlanda, come la vicina Inghilterra, ha cancellato gran parte delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione della variante Omicron del covid. Da oggi pub e ristoranti potranno rimanere aperti oltre le 20 e non sarà più necessario il green pass per accedere ai luoghi di ristoro, intrattenimento e tempo libero. Non ci saranno più limiti di pubblico agli eventi dal vivo e a quelli sportivi. Da lunedì inoltre i lavoratori torneranno negli uffici su base scaglionata, mentre le misure di protezione rimarranno in vigore nelle scuole primarie e secondarie almeno fino alla fine di febbraio. Rimane solo un piccolo numero di restrizioni, tra cui l'obbligo di indossare le mascherine in ambienti come negozi, scuole e trasporti pubblici, l'autoisolamento e l'uso del green pass per i viaggi internazionali.

In un discorso televisivo il primo ministro Micheal Martin ha dichiarato alla nazione che è "tempo di essere di nuovo noi stessi". Martin ha avvertito che la pandemia di coronavirus non è finita, aggiungendo che "la primavera sta arrivando. Non so se l'ho mai aspettata tanto quanto questa".