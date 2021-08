Covid Israele, green pass: test obbligatori per bambini dai 3 anni

Israele renderà obbligatorio effettuare test per verificare una eventuale positività al coronavirus per i bambini a partire dai tre anni di età. La disposizione entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana e sarà richiesta per permettere ai bambini di frequentare scuole, piscine, hotel o palestre. Già obbligatorio, per i bambini di età superiore ai 12 anni, mostrare il green pass per partecipare a varie attività.

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato che da mercoledì lo stato finanzierà test illimitati per i bambini dai tre agli 11 anni. E durante un colloquio con l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla lo ha esortato ad accelerare l'approvazione del vaccino contro il Covid-19 per i minori di 12 anni.