Covid Israele, No Vax muore in ospedale: "Mi hanno avvelenato"

Dall'ospedale dove è morto di Covid, Hai Shoulian, uno dei principali animatori del movimento No Vax israeliano, ha accusato la polizia di averlo avvelenato mentre veniva arrestato in una delle ultime manifestazioni contro il Green Pass a cui ha partecipato prima di ammalarsi.

"Vi dico, questo è un tentativo di farmi fuori e se mi succede qualcosa sapete esattamente quello che è accaduto", aveva detto il 57enne in un video postato la scorsa settimana. Dopo che si è diffusa la notizia della sua morte, sui social altri no vax israeliani hanno rilanciato le accuse che l'uomo sia stato avvelenato.

Nelle foto postate sabato dall'ospedale, l'uomo si è mostrato attaccato ad un respiratore: "La situazione è molto critica, non sono in grado di parlare o rispondere e non ho ossigeno" aveva scritto, esprimendo comunque la convinzione che "con l'aiuto di Dio" si sarebbe rimesso in due o tre settimane per tornare a manifestare contro il Green Pass. Inoltre esortava a "continuare la lotta" contro le misure che, affermava, "non hanno nulla a che vedere con il coronavirus, con i vaccini, ma con la coercizione".