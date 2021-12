Covid Israele oggi, 3.947 contagi in 24 ore

Contagi da coronavirus ancora in salita anche in Israele. Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi 3.947 nuovi casi covid accertati ieri su 135.885 test effettuati. E' il dato giornaliero più preoccupante degli ultimi tre mesi, sottolinea Ynet.

Mercoledì della settimana scorsa, ricorda il Times of Israel, erano stati confermati 1.418 casi. Sale l'indice R: è a 1,62, ben al di sopra della 'soglia rossa' (1). I pazienti Covid in ospedale sono 151, 94 dei quali con sintomi gravi. E secondo il ministero, riporta ancora Ynet, non è vaccinato contro il Covid-19 il 78,7% delle persone con sintomi gravi. Dall'inizio della pandemia Israele ha segnalato 8.243 decessi per complicanze legate al coronavirus.