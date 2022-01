La variante Omicron del coronavirus continua a diffondersi in Israele, dove questa mattina il ministero della Sanità ha registrato un forte aumento di pazienti ricoverati con sintomi gravi, 205 in un giorno. Il 31 dicembre erano circa 93 i pazienti Covid gravi in ospedale.

Nell'ultima giornata, inoltre, sono stati 17.521 i nuovi casi di coronavirus segnalati dal ministero della Salute.