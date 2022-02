Più di mille morti collegate al Covid da inizio anno. Accade in Israele. Secondo nuovi dati del ministero della Salute, riportati da Ynet, sono circa 1.045 le persone morte per complicanze legate al coronavirus da quando è iniziato il 2022. Per il Paese, con circa nove milioni di abitanti, significa una media di circa 27 decessi al giorno. Dall'inizio della pandemia Israele ha confermato un totale di 9.303 decessi.

Leggi anche Covid oggi Israele, contagi rallentano