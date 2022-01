Dai dati dell'ultimo aggiornamento del report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss), sull'epidemia di Covid in Italia, emerge che per i non vaccinati il rischio di ricovero in terapia intensiva per Covid è 25,7 volte più alto rispetto a quello che si calcola fra i vaccinati con booster. E il rischio di morte è 26,2 volte più alto rispetto a chi ha fatto le tre dosi.