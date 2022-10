Nel periodo 14-27 settembre l'indice di trasmissibilità Rt di Covid in Italia sale sopra la soglia epidemica di 1. "L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 0,98-1,52), in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore al valore soglia", segnala l'Istituto superiore di sanità. Anche l'Rt ospedaliero "è in aumento e oltre la soglia epidemica", a quota "1,28 (1,23-1,32) al 27 settembre".