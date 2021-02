Covid, Iss: Rt stabile a 0.99

(Adnkronos)

Rt stabile a 0.99 in Italia. L'indice è superiore a 1 in 10 regioni. E' il quadro dell'epidemia di coronavirus. L'indice di contagio medio, calcolato sui casi sintomatici di covid, è pari a 0.99 (range 0.93-1.03), come la scorsa settimana. Il limite superiore va oltre 1. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia, che si è riunita questa mattina, per il monitoraggio dei dati sull'epidemia di coronavirus. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute, l'Rt è superiore a 1 in 10 regioni. "Dieci Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Basilicata) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1.25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, cinque hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni e province autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno", si legge nel documento relativo alla settimana 15-21 febbraio.