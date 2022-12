Covid Italia, 122.110 contagi e 706 morti: bollettino ultima settimana

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, dal 23 al 29 dicembre 2022: dati da Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 122.110 i nuovi contagi da Coronavirus dal 23 al 29 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale - regione per regione - della Protezione Civile e del ministero della Salute diffuso oggi. In 7 giorni si registrano inoltre altri 706 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati. I nuovi casi di positività sono in calo dell'11,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 137.599). I decessi sono in calo dell'11,5%, la settimana precedente erano 798.

Nell'ultima settimana in Italia è in aumento il tasso di positività: si attesta a quota 15,1%, con una variazione di 1,6 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente (quando era al 13,5%). Calano i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta infatti un totale di 807.118 tamponi, pari al 20,8% in meno rispetto alla settimana precedente (1.019.362).