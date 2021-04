Covid Italia, 14 Regioni oltre soglia critica terapie intensive

Dati Agenas: media nazionale resta al 41% ovvero 11 punti sopra livello. La situazione peggiore in Lombardia, seguita da Piemonte e Provincia autonoma di Trento

Reparti di terapia intensiva ancora sotto pressione. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni è al 41% (con lievissime oscillazioni nell'ultima settimana), ovvero ben 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati alle 18.35 di oggi. In particolare sono 14 le Regioni e Province autonome che 'sforano' oltremodo il livello critico.

La situazione peggiore è quella della Lombardia al 61%, seguita dal Piemonte al 59% e dalla Provincia autonoma di Trento (57%). Ancora molto sopra soglia: Marche (56%), Emilia Romagna (48%), Friuli Venezia Giulia (45%), Puglia e Toscana (44%), Lazio (42%), Umbria e Valle d'Aosta (40%), Molise (36%), Liguria (35%), Abruzzo (33%).