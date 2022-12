Covid oggi Italia, 174.652 contagi e 719 morti: bollettino ultima settimana

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, dal 9 al 15 dicembre 2022: dati da Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 174.652 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 9 al 15 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale - regione per regione - della Protezione Civile e del ministero della Salute diffuso oggi. In 7 giorni si registrano inoltre altri 719 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati.

I nuovi casi di Covid-19 sono in calo del 21% rispetto alla settimana precedente (erano 221.154 casi), i decessi sono in aumento dell4,'8% (erano 686 la scorsa settimana). I tamponi, pari a 1.093.207, sono scesi del 13% rispetto alla settimana precedente (1.256.722).

In calo il tasso di positività Covid-19 in Italia nell'ultima settimana. E' al 16%, con una variazione di -1,6% rispetto a 7 giorni fa (quando era al 17,6%).

I DATI DELLE REGIONI

Toscana - Sono 1.266 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 267 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 999 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.553.148. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.409 persone) e raggiungono quota 1.468.160 (94,5% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 73.715 positivi, -0,2% rispetto a ieri. Di questi 569 (14 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 22 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

Calabria - Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 604 i nuovi contagi registrati (su 3.474 tamponi effettuati), +970 guariti e 1 morto (per un totale di 3.158 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -367 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 179) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 13).