Covid Italia, 18.916 nuovi casi e 280 morti: bollettino 27 febbraio

(Adnkronos)

Sono 18.916 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 280 morti. I tamponi sono stati 323. 047 nelle ultime 24 ore. L'indice di positività al 5,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.216, rispetto a ieri 22 in più. I guariti sono stati 2.398.352. Da inizio pandemia sono morte 97.507 persone.



I dati delle Regioni

Lombardia - Sono 49 le persone decedute a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, facendo salire così il totale di morti, dall'inizio della pandemia, a 28.324. I nuovi positivi sono invece 4.191 (di cui 2.447 attualmente positivi). Le persone dimesse/guarite sono invece 1.695 per un totale di 507.514.

Basilicata - Sono 131 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 120 riguardanti residenti, su un totale di 1.438 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore è deceduta una persona di Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 28. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (19), Melfi (15), Potenza (14), Avigliano (13) e Montescaglioso (12).

Toscana - Sono 1.126 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 20 morti. Il numero totale dei contagiati nella Regione è 155.167 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 133.083 (85,8% dei casi totali).

Lazio - Sono 1.347 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. Oltre 32mila i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. I guariti da ieri sono stati 1.096. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500" dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Valle d'Aosta - Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. Da inizio pandemia i casi positivi al coronavirus sono 8.021, quelli attuali sono 144, 3 in più rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 133 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7462, + 7 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 77.262, + 258 rispetto a ieri, di cui 3287 processati con test antigienico rapido.

Friuli Venezia Giulia - Sono 327 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 11 morti. La percentuale di positività sui 5.899 tamponi molecolari effettuati è del 5,54%.

Emilia Romagna - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 258.007 casi di positività, 2.542 in più rispetto a ieri, su un totale di 32.129 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,9%. Purtroppo, si registrano 32 nuovi decessi.

Puglia - Su 9.000 test effettuati per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.123 casi positivi: 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagiati erano 1.104 su 8.179 tamponi. Sono stati registrati 20 decessi.

Sardegna - Sono 87 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 27 febbraio, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6 morti.

Campania - Sono 2.215 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 14 morti. La Campania è per il quarto giorno consecutivo sopra i 2mila casi. I tamponi effettuati sono 22.732 (di cui 4.874 antigenici). Il totale dei casi positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 265.058 (di cui 5.750 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.911.080 (di cui 103.811 antigenici).

Piemonte - Sono 1.888 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Registrati inoltre altri 14 morti. I nuovi positivi sono pari al 4,6% dei 25.766 tamponi eseguiti, di cui 17.978 antigenici. Dei 1.188 nuovi casi, gli asintomatici sono 446 (37,5% ). I casi sono 198 di screening, 642 contatti di caso, 348 con indagine in corso, 20 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 107 in ambito scolastico e 1.061 tra la popolazione generale.

Calabria - Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Registrati inoltre altri 3 morti. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 549.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 582.134 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Sicilia - Sono 518 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Registrati inoltre altri 21 morti. 25.929 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, gli attuali positivi sono scesi a 25.771 (826 in meno rispetto a ieri). 4.117 i decessi sull'isola dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 1.323 i guariti.