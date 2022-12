Covid Italia, 221.154 contagi e 686 morti: bollettino ultima settimana

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, dal 2 all'8 dicembre 2022: dati da Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 221.154 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 2 all'8 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale - regione per regione - della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 686 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati.

I nuovi casi di Covid-19 sono in calo del 2,8% rispetto alla settimana precedente (erano 227.440 casi), i decessi sono in aumento dell'8% (erano 635 la scorsa settimana). I tamponi, pari a 1.256.722, sono scesi del 5,2% rispetto alla settimana precedente. Lieve aumento del tasso di positività: è al 17,6%, con una variazione di +0,4% rispetto a 7 giorni fa (17,2%).