Covid Italia, 56.386 casi e 40 morti: bollettino 25 giugno

Sono 56.386 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 40 morti. Stabili le terapie intensive, 225 in totale, mentre aumentano i ricoveri ordinari (+137). Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 18.184.917 persone mentre le vittime salgono a 168.058. I guariti sono 17.313.380, 31.532 in più di ieri. Ad oggi in Italia sono 703.479 i positivi al covid, 25.301 in più di ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 6.992 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri di registrano 5 decessi. I ricoverati sono 554 e 54 le persone ricoverate nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.084. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 1.498 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 1.453 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 3 sono 1.133 i nuovi case nessun decesso. Nella Asl Roma 4 sono 313 i nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 5 sono 465 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 6 sono 672 i nuovi casi e nessun decesso. Nelle province si registrano 1.458 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone sono 413 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 665 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti sono 130 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 250 i nuovi casi e nessun decesso.

EMILIA ROMAGNA - Sono, 4.546 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,3%. Non si registra alcun decesso. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, +3,4%), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 816 (+24 rispetto a ieri, +3%), età media 74,7 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 38.442 (+ 2.308). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 37.596 (+2.283), il 97,8% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 2.238 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.491.194. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.066. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.578.073 dosi; sul totale sono 3.793.793 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.920.136.

TOSCANA - Sono 3.294 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 giugno 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto per un totale di 10.151 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.481 tamponi molecolari e 11.334 antigenici rapidi con un tasso di positività al 25,7%. I ricoverati sono 320, 16 in più rispetto a ieri, di cui 11 in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi rispetto a ieri Firenze a 789, 81.170 a Prato a 196, Pistoia a 225, Massa a 171, Lucca a 399, Pisa a 482, Livorno a 280, Arezzo a 322, Siena a 220 e Grosseto a 210. Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. In isolamento a casa 41.075 persone. Le persone, ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi, sono complessivamente 320, 16 in più rispetto a ieri, 11 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Da ieri sono guarite 1.124 persone.

CALABRIA - Sono 1.351 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 giugno 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 5.090 tamponi effettuati. Sono +566 i guariti. In totale in Calabria 2.660 decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +782 attualmente positivi, +7 ricoveri (per un totale di 156) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).