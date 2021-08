Le persone in ospedale in area non critica sono 3.101, mentre sono 372 i pazienti in terapia intensiva

Sono 7.188 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Si registrano altri 34 morti. Le persone in ospedale in area non critica sono 3.101, mentre sono 372 i pazienti in terapia intensiva.