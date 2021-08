Secondo gli ultimi dati, al 9 agosto, dell'Agenzia per i servizi sanitari: "Stabili ricoveri a livello nazionale"

Sale dal 3 al 4% la percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva Covid a livello nazionale nel nostro Paese. Resta invece stabile, al 5%, la quota di posti letto Covid in area non critica, secondo gli ultimi dati, al 9 agosto, dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) sul Portale Covid-19 dell'ente.