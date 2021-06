Covid Italia, ancora non vaccinati 2,7 milioni di over 60

In Italia sono oltre 2,7 milioni gli over 60 non ancora vaccinati: come se tutti gli abitanti di Roma non avessero ancora ricevuto neanche una dose. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto settimanale della struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Sono 354mila gli over 80 "in attesa di prima dose o della dose unica", sono 813mila nella fascia 70-79, e 1,5 mln nella fascia 60-69: in totale circa 2,7 mln ancora non immunizzati.

"L'Italia sta facendo una grande campagna di vaccinazione" ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Il mio messaggio a tutti è che dobbiamo insistere, perché il vaccino è l'unica grande arma che abbiamo per chiudere questa stagione difficile e aprirne una nuova - ha sottolineato - è un atto che ciascuno fa per sé e per la propria comunità".