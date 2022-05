Covid Italia, "autunno sarà molto, molto difficile"

Ricciardi: "Prepararsi per ottobre è fondamentale, il tetto va rifatto quando non piove. Nell'altro emisfero ora abbiamo i pronto soccorso in crisi"

"Il prossimo autunno sarà problematico sul fronte della pandemia. Molto, molto difficile. In questo momento di tranquillità e tregua dal punto di vista epidemiologico, sarebbe bene, questa volta, prepararsi: quando si deve rifare il tetto si rifà quando non piove o nevica. Questo dovrebbe essere lo spirito". A dirlo all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

"Prepararsi per ottobre è fondamentale. Dobbiamo lavorare per essere pronti, quindi intensificare le vaccinazioni per gli ultraottantenni e per i bambini", ha affermato.

"Per l'autunno dobbiamo guardare all'altro emisfero", dove le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, "che ci sta dimostrando cosa temere. In questo momento in Australia sono in crisi i pronto soccorso, nonostante il Paese abbia affrontato molto seriamente la pandemia con un lungo e duro isolamento". Mentre ci prepariamo ad un'estate più tranquilla sul piano della pandemia "dall'altra parte del mondo ci arrivano segnali su quello che potrebbe essere il nostro autunno", ha concluso Ricciardi.