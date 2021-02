Covid Italia, Bassetti: "A marzo vedremo la luce"

(Adnkronos)

"Non ho mai smesso di essere preoccupato. Bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a fine marzo vedremo la luce. Con l’aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa". Il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettiva all'ospedale San Martino di Genova, a 'Domenica In' si esprime così sull'emergenza coronavirus. La chiave, dice, è nell'aumento delle vaccinazioni.

"Dobbiamo parlare a quegli italiani che sono scettici. Bisogna mettere sul piatto le evidenze che abbiamo, rischi e benefici. Il vaccino è un farmaco e come tale può avere effetti collaterali. Se li nascondiamo non facciamo una buona informazione. Ma dobbiamo mettere sulla bilancia i benefici: tutti i vaccini danno una copertura del 100% nei confronti della malattia grave, della polmonite e della morte", aggiunge.

"Dobbiamo parlare alla gente, è evidente che la bilancia penda dalla parte del vaccino. Sarebbe servita una campagna di informazione massiccia e oggi la gente pensa che i medici siano dalla parte dei vaccini perché sono dalla parte degli interessi commerciali. L’unico modo per uscire dal disastro è il vaccino: o ci convinciamo o avremo una parte consistente del paese che non potrà ripartire perché a livello europeo arriveremo ad avere una sorta di patente", afferma ancora.