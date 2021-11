Covid Italia, Battiston: "Con epidemia fra non vaccinati sistema di nuovo in tilt"

"Se fossimo in Portogallo dove sono vicinissimi alla protezione di gregge potremmo parlare del Covid come di una normale influenza ma in Italia abbiamo circa un 10%, 6-7 milioni di non vaccinati, e dobbiamo stare attenti perché se l’epidemia si sviluppa con forte intensità tra i non vaccinati, rimandiamo in tilt il sistema. Siamo ancora troppo lontani e dobbiamo stare molto attenti". Lo ha detto il direttore dell'Osservatorio epidemiologico dell'Università di Trento Roberto Battiston a 'Mezz'ora in più' su Raitre.