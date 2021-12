Covid Italia, Brusaferro: "Incidenza cresce e Rt resta sopra 1"

"Con questo Rt crescono anche i ricoveri, sia in area medica che in terapia intensiva, anche se al momento ancora sotto le soglie critiche"

Cresce l'incidenza e Rt resta sopra 1. Questo il quadro dell'epidemia di Covid-19 in Italia tracciato da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità. "La situazione della pandemia" da coronavirus "la monitoriamo ogni giorno. Stiamo vedendo che il numero di nuove persone infette cresce in maniera progressiva, e che l'incidenza che segnaliamo su base settimanale anche in questi giorni si sta mostrando in crescita - dice in un'intervista durante l'Healthcare Summit de 'Il Sole 24 Ore' - L'altro dato da sottolineare è l'indice di trasmissibilità" Rt "che si mantiene sopra l'1", un elemento "molto importante" da evidenziare "perché la possibilità di cominciare a far decrescere sia gli infetti sia le ospedalizzazioni passa attraverso un Rt che sia inferiore a 1".

"E' chiaro - sottolinea - che con questo tipo di Rt crescono in maniera regolare anche i ricoveri, sia nell'ambito dell'area medica che in terapia intensiva, anche se al momento sono ancora sotto le soglie critiche".