Covid Italia, Burioni: "Con allenatore Figliuolo fra i primi a Europei vaccinazione"

Vaccino anti Covid in Italia, "con allenatore il generale Figliuolo, tra i grandi Paesi siamo i primi anche nel campionato europeo delle vaccinazioni". Così il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta su Twitter un grafico elaborato dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in base ai dati disponibili alla serata di ieri, 27 febbraio, sulle percentuali di popolazione totale con ciclo vaccinale completo nei Paesi Ue. L'Italia risulta al terzo posto con l'83,28%, preceduta solo da Portogallo e Malta. "E come terza dose ci giochiamo i Mondiali con la Corea del Sud", aggiunge Burioni sempre in metafora calcistica, postando in un altro tweet un grafico del portale Our World In Data.