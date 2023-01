Covid Italia, calano incidenza e ricoveri: sale solo l'Rt

Prosegue in Italia la fase di stabilità della curva epidemiologica del Covid. "In calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 143 ogni 100.000 abitanti (6-12 gennaio) contro 231 ogni 100.000 abitanti (30 dicembre 2022-5 gennaio 2023). Lo sottolinea il report con i dati principali del monitoraggio Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute.

E ancora: "Nel periodo 21 dicembre 2022–3 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (intervallo 0,77-1,11), in aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica". L’indice di trasmissibilità "basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,80 (0,78-0,84) al 3 gennaio 2023 contro Rt=0,90 (0,86-0,94) al 27 dicembre 2022", riporta il documento.

La situazione dei reparti ospedalieri Covid continua ad essere sotto controllo. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 3,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 12 gennaio) contro il 3,2% (rilevazione al 5 gennaio)", evidenzia il report. Inoltre, il tasso di occupazione "in aree mediche a livello nazionale scende al 10,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 12 gennaio) contro il 12,1% (rilevazione al 5 gennaio).

Secondo il report, inoltre, "nessuna regione e provincia autonoma è classificata a rischio alto. Sette sono a rischio moderato e quattordici classificate a rischio basso. Nove regioni riportano almeno una allerta di resilienza. Due Regioni riportano molteplici allerte di resilienza", precisa il report.