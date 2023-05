Covid Italia, Cei: celebrazioni tornino a modalità pre-pandemia

Le attività ecclesiali e liturgiche possono tornare a essere vissute nelle modalità consuete precedenti all'emergenza sanitaria del Covid. E' quanto annuncia la Presidenza Cei in una lettera ai vescovi. "Resta salva la possibilità per i vescovi diocesani di disporre o suggerire alcune norme prudenziali come l'igienizzazione delle mani prima della distribuzione della Comunione o l'uso della mascherina per la visita ai malati fragili, anziani o immunodepressi". Secondo Presidenza Cei sarebbe "altresì opportuno che cessino o quantomeno siano diminuite nel loro numero, le celebrazioni trasmesse in streaming".