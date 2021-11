Covid Italia, contagi in aumento. "Insistere su vaccinazioni"

"Insistere sulla vaccinazione e sul rispetto dei comportamenti individuali e sociali, non dimenticando che anche chi ha ricevuto due dosi può contrarre l'infezione seppure in misura minore". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, Silvio Brusaferro, sottolineando l'incremento dei contagi in Italia. Per Brusaferro "chi sceglie di non vaccinarsi oltre a rischiare di prendere l'infezione in forma grave contribuisce a tenere sotto pressione gli ospedali".