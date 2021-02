Covid Italia, contagi regione per regione: 28 febbraio

(Adnkronos)

Il bollettino regione per regione sulla situazione Covid in Italia di oggi, domenica 28 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi all'indomani della firma sulle ordinanze che sanciscono il passaggio di Basilicata e Molise in zona rossa, Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione e Sardegna in zona bianca.

TOSCANA

Sono 1.068 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Registrati inoltre altri 13 morti. 1.037 i casi confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico, che portano così il numero totale a 156.235 nella regione dall'inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 133.518 (85,5% dei casi totali).

BASILICATA

Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. 1.389 il totale dei tamponi molecolari registrati ieri nella regione. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 19. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (16), Sant'Arcangelo (15), Potenza (14).