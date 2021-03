Covid Italia, contagi regioni: bollettino e tabella 21 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino di oggi, 21 marzo, regione per regione sul Covid in Italia: le news in diretta dalle regioni, la tabella con contagi, ricoveri e morti. Dalla Toscana alla Sardegna, dalla Puglia alla Campania, dalla Lombardia al Lazio, dal Piemonte al Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'Abruzzo alla Puglia, dal Veneto alla Calabria. Ecco i dati di oggi:

BASILICATA

Sono 110 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 21 marzo. Registrati inoltre altri 6 morti. 1.096 i tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore I lucani guariti o negativizzati sono 46.



MARCHE

Sono 700 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 21 marzo. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5206 tamponi: 2893 nel percorso nuove diagnosi (di cui 877 nello screening con percorso Antigenico) e 2313 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,2%).

TOSCANA

Sono 1.358 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 21 marzo. I dati sono stati anticipati su Facebook dal governatore Eugenio Giani.