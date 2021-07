Contagi covid in aumento oggi in Italia. Il bollettino del 20 luglio della Protezione Civile registra 3.558 nuovi casi (1.486 in più rispetto a quelli rilevati nelle 24 ore precedenti) e 10 morti. Il tasso di positività scende all'1,6%. Intanto fa discutere il caso di Roma, dove il boom dei contagi è anche attribuito ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio.