Aumentano i nuovi casi secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Più pazienti in ospedale e nelle terapie intensive

Contagi covid ancora in aumento in Italia. Il bollettino di oggi della Protezione civile registra 6.171 nuovi contagi a fronte di 224.790 tamponi processati. Sale anche il tasso di positività, ora al 2,7%. In aumento anche i ricoveri ordinari e i pazienti nelle terapie intensive.