Covid Italia, Costa: "Immunità di gregge a fine settembre"

Il sottosegretario: "Vicenda AstraZeneca ha creato qualche complicazione in termini di programmazione"

"Noi siamo nelle condizioni di raggiungere l’immunità di gregge a fine settembre". Lo ha detto a Sky TG24 Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di 'Buongiorno'.

"E' chiaro che la vicenda AstraZeneca ha creato qualche complicazione in termini di programmazione, ma il punto è che le strutture presenti nelle regioni e le Regioni stesse oggi erano pronte a fare un ulteriore cambio di passo per quanto riguarda la vaccinazione. Certamente l’obiettivo delle cinquecentomila dosi al giorno è un obiettivo che siamo in grado di sostenere con le dosi di vaccino che arriveranno nel nostro Paese", ha aggiunto.