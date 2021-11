Covid Italia, dati e contagi: bollettino 2 novembre

2.834 nuovi contagi da coronavirus e altri 41 morti. Sono i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi 2 novembre 2021.

I tamponi in più sono stati 238.354 con un tasso di positività che sfiora l'1,2%. In aumento (+129) i ricoverati per Covid, che salgono in totale a 2.992. Dai dati aggiornati sull'emergenza sanitaria sono in aumento anche i ricoveri in terapia intensiva (+21), che salgono in totale a 385 con 34 ingressi del giorno.