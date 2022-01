Sono 155.697 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 1.039.756 tamponi effettuati, con un tasso di positività stabile al 15%. Secondo i dati del ministero della Salute si registrano inoltre altri 389 morti. In calo i ricoveri, 148 in meno, e terapie intensive occupate, 20 in meno da ieri. Sono 1.645 i posti occupati in rianimazione, mentre nei reparti Covid ci sono 19.853 persone.