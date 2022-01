Covid Italia, dati e contagi: ultimo bollettino

77.696 nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 gennaio 2022 e altri 352 morti, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 519.293 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15%. Da inizio pandemia i contagiati in Italia sono oltre 10 milioni. Le vittime sono state 143.875, mentre i guariti 7.147.612, 102.363 nelle ultime in 24 ore.